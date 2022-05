Thierry SALLANDRE

Directeur Général du Groupe PETRAM, leader dans la construction et la maintenance de sites pétroliers, industriels dans la moitié est de la France.

Nous effectuons des travaux de maintenance et de contruction de distribution carburant, entretien et construction d'usine industrielle en genie civil et tuyauterie industrielle.



Mes compétences :

Amiante

Construction

Démolition

Dépollution

Génie civil

Maintenance

MASE

pétrole

Plomb

TUYAUTERIE