Thierry SALLÈS

J'ai travaillé 23 ans dans le temple de la musique situé sur les Champs-Élysées, le "VIRGIN MEGASTORE". Je suis un Vendeur Expérimenté. J'ai acquis une expérience solide en ayant occupé beaucoup de postes à responsabilité dans cette entreprise.



J'ai eu la responsabilité de 10 différents rayons musicaux , en supports cd , DVD et Blu-ray . J'ai formé des stagiaires et des nouveaux vendeurs au sein de mon équipe . J'ai développé des rayons comme celui des "Variétés internationales" afin de le rendre positif au niveau chiffre d'affaire. J'ai le sens de la communication et du service accueil, je suis BILINGUE en ANGLAIS, je peux donc sans aucune difficulté accueillir la clientèle touristique et business venant du monde entier dans les meilleures conditions possibles.



Mes compétences :

Film

Musique

Diplôme TOEIC ANGLAIS/writing,reading,listening