Eléonore HOUISTE

J'ai appris le métier de libraire au Royaume-Uni au sein d'une entreprise américaine, puis assimilé les ficelles du métier à la française dans un Espace Culturel Leclerc puis dans un Virgin Megastore, ce qui m'a permis de devenir polyvalente sur plusieurs rayons et de m'adapter à différentes clientèles.

L'objet "livre" me fascine depuis que j'ai commencé à travailler près de lui il y a 9 ans et j'espère continuer à évoluer à son contact d'une manière ou d'une autre.





Mes compétences :

Réceptionner les stocks et les vérifier

Accueil physique et téléphonique

Polyvalence tous rayons

Maitrise de l'outil informatique

Gestion des stocks

Achats

Mise en rayon

Merchandising

Electre

Elvis

Utilisation logiciel de gestion commerciale AS400