Lya IGLESIAS

Après des études dans l'événementiel à Sup de Co, une première expérience à B to B Events et une deuxième expérience chez M2C TRAVELS & EVENTS, je suis actuellement au CANADA, en poste dans une boite de décoration événementielle DECORATE VICTORIA.



Mon amour pour les voyages, ma passion pour la créativité, les jolies choses et l'événementiel m'ont fait atterir dans ce petit coin de paradis qu'est Victoria, sur l'île de Vancouver, le coin le plus à l'ouest des amériques.

Néanmoins toute bonne chose arrivant à sa fin, je suis à la recherche d'une nouvelle opportunitée étant motivée d'aventures, de découvertes, de créativité, de passion...



Mes compétences :

Sociable et Responsable

Motivée

Vancouver islands

Voyages

Goût de la reflexion et du travail bien fait

Inventive et créatrice

Créative et ayant le sens de l'initiative

Microsoft office

Gestion de projet

Visuelle/

Culture

Cuisine

Incentive tourisme d'affaire

Décoration

Social network

Gout des challenge

Bilingue Anglais Français