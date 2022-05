Thierry SAMNYCK

• Management stratégique, opérationnel et commercial de cabinets de consulting.

• Montage de projets industriels bancables.

• Direction de programmes de planification et de mise en œuvre d’innovations de produits et de services.

• Direction de programmes de mise en œuvre de nouvelles technologies de l’information et de la communication.

• Audits technico-économiques.

• Optimisation des Systèmes d’information / Schémas Directeurs de Systèmes d’Information

• Domaine fonctionnels couverts : OSS/BSS, CRM, Marketing stratégique, Billing, gestion de la supply-chain, gestion des offres de services, gestion comptable, gestion des fournisseurs, gestion de la maintenance, gestion des projets d’investissements, gestion documentaire, gestion de la production, Streaming Rich Medias.

• Environnements d’applications : Télécommunications et services multimédias / Services Urbains et Transports / Banques Centrales / Gestion des Finances Publiques / Gestion de la Fonction Publique / Industrie Minière / E-Commerce.

• Nombre d’années d’expériences professionnelles : 22 ans.





