Aujourd'hui disponible, je suis à la recherche d'un poste d'encadrement comptable au seins d'une PME ou d'un service.

Je souhaite collaborer à une structure de type Pme, afin d'être l'interface entre l'expert comptable et le dirigeant en maîtrisant tous les aspects administratifs-comptables de la structure.



Depuis les années 1980, en collaboration avec les responsables de service ou le dirigeant, j'ai participé à l'élaboration de tableaux de bord, de compte de résultat prévisionnel, tout en assumant au quotidien toutes les opérations de la comptabilité courante d'une à plusieurs sociétés de 5 à 50 salariés. J'effectue l’analyse et le bilan, le suivi de la trésorerie,le reporting mensuel, la gestion des immobilisations, des notes de frais ainsi que l’établissement des payes et le social.

Mon parcours professionnel m'a amené à gérer toutes les relations avec les organismes sociaux, bancaires, CDI, Recette des Impôts, etc....



Ces années d'expérience m'ont permis d'acquérir rigueur, rapidité d'exécution, fiabilité, autonomie, ainsi qu'une grande adaptabilité, tant sur le plan humain que sur le plan des outils-logiciels.



Je reste à votre disposition pour examiner vos besoins et vous apporter les solutions adéquates. Je vous prie d'agréer Madame, Monsieur, mes salutations respectueuses.







Thierry SANS



