Thierry SANTERRE

Après une année de travail pour Id-Formation, je suis actuellement à la recherche d'un poste de formateur dans les domaines suivants :

- Commercial,

- Vendeur en produits frais,

- Informatique,

- EEP (Entreprise d'Entraînement Pédagogique),

Pour toutes informations n'hésitez pas à me laisser un message et je vous répondrez immédiatement après avoir pris connaissance de votre message.



N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements.



Mes compétences :

As400

UML