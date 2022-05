Bonjour à tous, je m'appelle Thierry SARRAZIN j'ai 26 ans et je suis actuellement Responsable de Réception au sein d'un grand magasin d'art et papeterie à Paris.



Je suis également Président-Fondateur du journal du web, Chelles s'éveille qui traite l'actualité d'une façon politique et personnelle.

Je suis aussi en pleine création d'une immense course de marche à pied au monde, l'OdysséeAmerica qui est un challenge sur 100.000km autour du continent américain et qui démarrera en Juin 2018.



Mais ma passion professionnelle reste en tout et pour tout, les animaux, je suis soigneur animalier de formation et d'expérience et aujourd'hui je souhaiterai vivement pouvoir retrouver ce secteur, certes rare, mais d'un intérêt pour moi très profond.





Mes compétences :

Sportif de haut niveau

Commerce

Journaliste web

Zoologie