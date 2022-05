Thierry SAULET

Avec trente deux années d'expérience professionnelle dans le domaine de la logistique et étant détenteur de l'attestation de capacité ainsi que l'attestation de commissionnaire de transport, je souhaite donner une nouvelle dimension à ma carrière en prenant d'avantage de responsabilités.



En effet, mon parcours et mon expérience me permettent de vous affirmer mon professionnalisme et mes qualifications en termes de gestion des marchandises et d'organisation des transports. Mon curriculum vitaé ci-joint vous donnera toutes les informations requises sur mes compétences et mes références