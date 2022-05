Thierry SAUNIER

+ de 25 années d’expériences dans le secteur du bâtiment Tertiaire et Industriel Courants Forts et faibles.

Après une ambitieuse apartée de 3 années pour des études diplômantes et certifiantes et de la création d’un Cabinet de Diagnostics Immobilier, je souhaite reprendre du service dans le génie électrique pour les nombreuses satisfactions et les multiples secteurs d’activités qu’il m’offre, après avoir réalisé de beau projets en tant que Monteur, dessinateur projeteur, technicien étude de prix et depuis dernières années comme chargé d’affaire Confirmé.



Mes compétences acquises sont :

- l’analyse des dossiers (aspects techniques et financiers)

- la prise en compte de la sécurité

- l’estimation des moyens en main-d’œuvre, matériels et matériaux

- l’organisation du chantier (Implantation et logistique)

- la coordination et l’exécution des travaux

- La négociation avec les Maîtrises d’ouvrages, les bureaux d’études, les sous-traitants et fournisseurs

- L’organisation de réunions (synthèse, travaux, chantier …)

- Les études techniques, note de calcul et la saisie en DAO

- Le commercial

- La gestion



J’ai notamment encadré de nombreux type de travaux sur les chantiers, les dossiers d’exécutions et de prix en bureau d’étude.

Cela me permet, aujourd’hui d’avoir à la fois, une vision large des missions qui peuvent m’être confiées et précises techniquement, qualitativement, productivement et économiquement dans leurs réalisations.



C’est pourquoi je me permets de vous transmettre mes souhaits de rejoindre votre équipe en tant que confirmé dans le génie électrique courant Forts et faibles et de solliciter votre attention sur le fait que je suis un élément complémentaire qui apportera les avantages de ses connaissances, de ses expériences et de son dynamisme dans les divers domaines évoqués ci-dessus.





Mes compétences :

Acheteur / Négatiateur

Dessinateur DAO (Projeteur)

Technicien en Etude de Prix (Pilote)

Chargé d'affaires (Confirmé)

Diagnostic technique

Autocad / Caneco

Optima / Quick-devis

Microsoft Word / Excel

Dialux , Xlpro, ...