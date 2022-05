Thierry SAUVION

Titulaire du titre de Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique suite à une reconversion professionnelle et disposant de près de 20 ans d’expériences dans divers secteurs d'activités (Restauration, Grande distribution, Automobile), je désire aujourd'hui booster ma carrière et me consacrer principalement à la logistique d'une entreprise.

Durant toutes ces années, mes différentes missions m'ont permis de développer mon sens de l'organisation, d'être autonome tout en gardant un esprit d'équipe.

Mobile et disponible immédiatement, je souhaite aujourd'hui faire partager tous mes acquis théoriques ainsi que mes expériences au sein d'un service logistique/Administration des ventes.



Tel : 06-16-99-93-00



Mes compétences :

Logistique

Gestion de projet

Management

Gestion de la relation client

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Coordination de projets

Relationnel

Pédagogie

Gestion du stress

Gestion des stocks

Service client

Sens de l'initiative

Informatique

Coordination logistique

Microsoft Outlook

Adaptabilité

Microsoft Excel 2010

Microsoft Word 2010

Microsoft PowerPoint

Satisfaction client

Esprit d'équipe

Autonome

Réactivité

S.A.P

Coordination

Microsoft Excel