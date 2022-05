Thierry SCHACKEMY

Officier supérieur de l'armée de terre, j'ai décidé de quitté l'institution après 30 années de services passionnante et exaltantes qui m'ont donné une véritable expertise dans la gestion des crises, le management opérationnel ou l'analyse de situation.



J'ai pu développer mes compétences et mes savoir-faire en participant à 12 opérations extérieures françaises ou multinationales (Union Européenne, ONU ou OTAN) au sein de l'armée de terre ou des forces spéciales.



J'ai travaillé comme officier d'infanterie ou spécialiste du renseignement dans plusieurs pays où l'environnement sécuritaire et les menaces étaient instables et complexes : Afghanistan, Côte d'Ivoire, Centrafrique, Tchad, Liban, Bosnie, Sahara Occidental.



Compétence essentielle : mobilisation des forces individuelles et collectives de 30 à 160 personnels français ou étrangers pour atteindre les objectifs conduisant au succès de l'entreprise.



Compétences principales:

- Management (leadership, anticipation, conduite du changement)

- Anticipation/prévention des risques et des menaces

-Analyse et évaluation de situation

- Gestion des crises

- Gestion des ressources humaines

- Formation et contrôle



A l'écoute de toute opportunité, je recherche principalement des responsabilités dans le domaine de la sûreté et/ou de la sécurité en France ou à l'étranger



Mes compétences :

Gestion du risque

Gestion des ressources humaines

Sécurité

Management opérationnel

Management