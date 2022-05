Thierry SCHALLER

Indéniablement homme d’action, motivé et ayant un réel ADN de commerçant. Je suis combatif, calme, et bon communiquant.



Fort d'une expérience de plus de 10 ans dans le domaine du commerce (GSS / GSB) et de l'industrie, j'ai connu des postes en usine, magasin ainsi qu'en centrale d'achat et siège social. J'ai occupé les postes d'agent de production, logisticien, responsable réception, conseiller de vente, responsable de rayon puis chef de marché e-commerce et enfin responsable de magasin. Toujours pour des enseignes leaders sur leur marchés



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Réseaux sociaux

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Animation d'équipe

Animation de formations

Cross canal

Cross selling

Animation de réunions

Community management

