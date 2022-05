Thierry SCHIRER

Ex Responsable Bureautique & Réseau - Groupe RAPP (Meubles Fly, Atlas et Crozatier) de 11/1987 à 12/2014.



J'avais pour mission principale de garantir le bon fonctionnement et l'optimisation des infrastructures techniques Réseaux et Bureautique du siège social, de la centrale d'achat et des 260 magasins.



Pour mener à bien cette mission :



- Je manageais une équipe de 8 personnes en fin d'activité qui avait en charge le support technique

et réseau de 4 500 postes de travail.



- Je définissais la disponibilité des systèmes, applications, réseau et postes de travail



- Je faisais les propositions sur les achats et remplacements des postes de travail et des

équipements réseau en gérant intégralement le budget associé.



- j'avais mis en place un support et une assistance technique aux utilisateurs au moyen d'une hotline

téléphonique et d'un système de tickets électroniques.



- J'effectuais l'achat des matériels, services et prestations en gérant les appels d'offres et proposais

les budgets à la direction pour validation.



- j'organisais la veille technologique.



Toujours prêt et open à toutes demandes de toutes sortes, challenges et bonne humeur sont de rigueur en ma compagnie.





Mes compétences :

Sieges

budgets