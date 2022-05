J'évolue dans le milieu de la peinture bâtiment depuis plus de 20 ans, et dans le domaine des peintures dites "naturelles" depuis 1999. Biologiste de l'habitat je suis intéressé par tout ce qui concerne l'écologie de manière générale, et bien entendu plus particulièrement par tout ce qui se rapporte à l'habitat sain en particulier.