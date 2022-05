Thierry SECHAO

"Chacun est artisan de sa bonne fortune..." est un proverbe que j'apprécie car je crois en l'effort, le travail, le mérite.

Animé d'une forte volonté de s'investir, d'apprendre et d'entreprendre, j'ai franchis le pas en 2004 puis en 2009 en créant la société AKKEO CONSEIL, à Toulouse.

Expert IBM WebSphere, Architecte J2EE/technique, reponsable d'équipe J2EE de production et chef de projet, j'ai développé mes compétences dans de nombreux domaines qui me permettent aujourd'hui de m'intégrer rapidement au sein de vos équipes et de vous apporter une vision technique, opérationnelle et managériale sur vos projets.



Toujours à la recherche de nouveaux partenaires, je serai ravi de vous rencontrer.



Retrouvez-moi aussi sur LinkedIn: http://fr.linkedin.com/in/3175thierrysechao/



Mes compétences :

Architecte

Consultant

Consultant informatique

Expert

Informatique

J2EE

JAVA

Conseil