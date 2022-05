Thierry SECHERESSE

1988 - 1990 Junior art director, France



1990 - 1991 Art director for Concept, New Caledonia



1992 - 1993 Art director for Palti-Mikanowski Paris, France



1993 - 1997 Art director senior for Leo Burnett and FCB, Montreal, Canada



1998 - 1999 Executive creative director JWT, (Ukraine, Czech Republic)



2000 - 2001 Executive creative director McCann, Cameroon



2002 - 2004 Executive creative director JWT, Russia



2005 - 2006 Executive creative director FCB, Tanzania



2007 creative director Lowe, Morocco



2008 - 2009 Executive creative director JWT, Algeria



2010 Creative director Army-of-frogs.com, France - Canada



2011 Creative director TBWARizk, Lebanon



2011 - 2012 Creative director ZA&, Montreal, Canada



2013 - 2014 Executive director MetropolitanRepublic East Africa (Uganda, Rwanda)



2014 Creative director Optimum DRC



2014 - 2015 Creative director Centrespread, SO&U Lagos, Nigeria



2016 - 2017 Creative director Army of Frogs



Mes compétences :

Advertising

Creation

Mobilité internationale

Management

Adaptabilité

Coaching d'équipe

Stratégie de communication

Gestion de projet

Production audiovisuelle

Direction artistique

Direction de creation

Affichage publicitaire

Story telling

Publicité

Film publicitaire

Branding