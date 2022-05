Thierry SEGRETAIN

Chez Lunchr, on a une mission simple : faire de la pause déjeuner un moment agréable, simple, rapide et efficace



Comment ? En proposant une app pour commander son déjeuner dans les restaurants et payer en avance. Du coup quand on arrive au restaurant, le repas est déjà prêt. Plus d'attente, plus de queue, on gagne du temps pour profiter de sa pause déjeuner. Et ce n'est que le début !



En effet, 1 an après notre lancement, nous nous sommes attaqués au marché des Titres-Restaurant et depuis, nous révolutionnons le marché avec une utilisation 100% digitalisée



Notre offre s’articule autour d’une carte MasterCard® valable partout en France (Resto, supermarché, boulangerie...) et d’une app qui permet de gérer sa carte et de déjeuner en équipe en obtenant des réductions. Nous pensons que le titre-restaurant ne doit pas se limiter à seulement payer un déjeuner en entreprise. C’est surtout une opportunité de convivialité et de cohésion entre collègues !



Simple, rapide et efficace, nous avons donc le plus grand réseau d'acceptation en France et nos innovations nous permettent aujourd'hui d'avoir une longueur d'avance sur les 4 acteurs historiques. Le tout avec un tarif défiant toute concurrence !



Créé fin 2016 par Loic Soubeyrand (fondateur de Teads, racheté 285M€ par Altice), Lunchr est soutenue par le fond Daphni avec un premier tour de 2,5M€. De quoi nous donner des moyens à la hauteur de notre ambition : devenir le service leader de la pause déjeuner en Europe.

Voir moins



Mes compétences :

Création de plan média

Démarchage B to B ou B to C

Organisation d'évènements

CRM

Relations publiques

Gestion de projet