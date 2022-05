Thierry SELLINI

Chef des Ventes pour le GROUPE EURODITEL TELECOM



Le groupe EURODITEL TELECOM est spécialisé dans l'intégration de solutions Télécoms.



Fixe, Mobile, Data.



Euroditel recrute un ou une Commercial(e) BtoB pour ses agences de Tours et Orléans.



idéalement issu du monde Opérateur ou Intégrateur, vos qualités Commerciales sont reconnus et vous maitrisez la lecture des factures Orange, Sfr et BT.



Package attractif, poste évolutif



Les postes sont à pourvoir immédiatement.



Pour plus d'informations, je reste à votre disposition.



Cordialement,









