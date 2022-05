Thierry SENECHAL

Bonjour, j'ai en charge la Direction Générale et Financière du Groupe ISD.



Le groupe ISD compte près d’une centaine de collaborateurs en France et à l’étranger. En regard de son expérience acquise depuis 1986 sur l’ensemble des grands programmes de Défense, Aéronautique et Automobile, ISD propose ses activités selon deux axes métier :



- Un axe métiers du Soutien comprenant :

 des ingénieurs travaillant sur les activités FMDS, ASL, Documentation Technique, Gestion des obsolescences, Gestion de configuration, Formation et conception de Didacticiels de Formation,

 des ingénieurs et techniciens qui assurent des missions de soutien (MCO) auprès de nos clients en France et à l’étranger,



- Un axe métiers Projet comprenant :

 Des ingénieurs experts assurant une amélioration continue des processus, des méthodologies, des formations et des outils du Management de Projet, des ingénieurs assurant le suivi des projets de la conception à la réalisation pour gérer la planification, le suivi budgétaire et l’analyse de risques.



Le développement de l'activité est important et nous avons toujours des postes à pourvoir.



Si vous vous sentez concernés, capable de tenir les challenges propres aux Sociétés de Services, n'hésitez pas à nous contacter.



