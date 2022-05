Thierry SEON

Devant la concurrence dans le domaine de la logistique, proposer aux clients pour que la chaine logistique ne soit pas seulement un pôle de flux mais aussi une source de valeur ajoutée.



Si des outils ou des systèmes mesurent la performance d'un processus, si des méthodes ou des procédures dictent cette performance. Générer (pour le client) et produire (pour l'organisation) de la valeur ajoutée reposent sur l'implication et la participation du facteur humain (qualité, productivité, sécurité,...). Cela suppose une adhésion de tous les collaborateurs et équipiers à la philosophie "du gain par le moins". C'est alors que j'ai compris le caractère stratégique du Management.



Le Management, "un métier" passionnant ! Attentif aux collaborateurs afin de les comprendre individuellement. Faire "adhérer" aux objectifs et à la philosophie de l'organisation sans avoir à "imposer". Motiver, faire progresser pour que chacun s'épanouisse dans sa mission, pour que collectivement les objectifs soient atteints dans un esprit de collaboration et de participation.



Mes compétences :

Logistique

WMS

Supply Chain

Management

Logistique e-commerce