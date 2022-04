Christophe BRIOUA

CEDIA : un savoir-faire qui s'exprime depuis 25 ans sur plus de 450 segments d'achats.



STAFF'ACHAT, département de CEDIA, missionne et recrute les meilleurs professionnels de la fonction achat, en France comme à l'étranger, pour renforcer votre fonction achat de manière ponctuelle (missions) ou permanente (recrutement).



Les missions-types :

- Réductions de coûts

- Management de transition

- Remplacements

- Task force achat

- Achats projets et affaires

- Pics de charge

- Gestions de portefeuille d'achats

- Achats complexes et spéciaux

- Elaboration de contrats

- Crises fournisseurs

- Approvisionnements, suivis.



CEDIA accompagne la performance de votre fonction achat avec ses trois autres départements : CONSEIL'ACHAT (audit et diagnostic), EXTERN'ACHAT (Ressources délocalisées) et COACHING'ACHAT (accompagnement opérationnel et formation) .



www.management-des-achats.com



Mes compétences :

Recrutement