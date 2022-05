Thierry SÉROT

Géologue généraliste de formation, mes différentes opportunités professionnelles m'ont permis de me spécialiser dans deux domaines complémentaires que sont la géophysique de subsurface et les études environnementales. Fort d'une expérience de 11 années je suis à même de proposer une expertise aussi bien sur des sujets purement géologiques que sur des problématiques liées aux sites et sols pollués.



Mes compétences :

Géophysique

Diagnostic environnemental

Hydrogéologie

Dépollution

Géologie