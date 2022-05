Thierry SERVAT

J'ai le plaisir de diriger depuis 15 ans la société Clearsy, spécialiste dans la réalisation de systèmes sécuritaires certifiés clé en main. Nous maîtrisons les techniques formelles pour réaliser les logiciels de plus haut niveau de confiance, et les techniques de conception de systèmes critiques. Nos compétences en sûreté de fonctionnement nous permettent de présenter les dossiers de sécurité aux organismes officiels de certification.

Nous proposons aussi nos compétences aux clients en charge de développer un système critique de sécurité.

Nous recrutons des ingénieurs et commerciaux de haut niveau pour assurer notre développement important, tant en France qu'à l'étranger.