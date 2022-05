Jeune Bachelier de 18 ans, ayant acquis un bac pro Vente. Me situant sur Saint-Pierre-Des-Corps. Je recherche activement un emploi. A la recherche de nouvelles expériences, je suis disponible dés à présent pour n'importe quelle tâche. Mobilité par les transports en communs et en vélo. Actuellement je passe mon permis et possédant mon BSR. Je suis ponctuel, motivé, coopératif et m'adapte rapidement