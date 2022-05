Spécialisé dans le pilotage financier complet de filiales de groupes internationaux, la gestion de projet et la conduite du changement, le retournement et la gestion du cash.



Management d'équipes multiculturelles et pluridisciplinaires.



France et International.







+ 15 ans d'expérience de DAF/CFO en filiales françaises de groupes internationaux sur une large périmètre :

- finance: comptabilité / contrôle de gestion / trésorerie / gestion financière,

- départements supports : achats / logistique, /informatique/ juridique & contrats.



Forte implication dans le support des programmes commerciaux et marketing ou dans les initiatives significatives de transformation et conduite du changement.



Business partner polyvalent dans des environnements multi-culturels de différentes tailles (20 - 300 M€) principalement dans 2 secteurs:

- la distribution sélective et B2B ( > 11 ans)

- la location courte et longue durée (plus de 8 ans)



Contributeur à l'évolution de la stratégie et de l'organisation (mise en œuvre de services partagés pour JTI et Hertz & ERP (SAP) pour JTI France



De langue maternelle française - Maîtrise de l'anglais et l'espagnol



http://www.thierry-servel.com



spécialités



Comptabilité - Budget - Forecast - Analyse Financière

Reporting US Gaap / IFRS vers plusieurs BU ou HQ

Credit Management - Recouvrement - Contentieux

Gestion de contrat à long terme

Réduction des coûts et plan de restructuration

Indicateurs clés de performance et tableau de bord

Gestion du changement et Implementation de systèmes CSP transactionnels & ERP (SAP), iProcurement

Gestion des risques

Gestion jusqu'à 35 personnes avec des fonctions transversales



Mes compétences :

SAP

Budget

Gestion des stocks

Gestion de projets

Externalisation

IFRS

Controlling