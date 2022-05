Pierre GOUT

Expérience bancaire diversifiée : Audit, Recouvrement, Conduite de projets en organisation et Management.



Formation 3ème cycle "Expertise comptable" (CNAM - niveau DESCF).



Dirige l'entreprise OPTIM2 depuis 2007 dans les activités de conseil en gestion et finances auprès de dirigeants de TPE et de PME-PMI.



OPTIM2 est centrée sur les aspects économiques et financiers dans la gestion opérationnelle d'une entreprise ou d'une société. Les réponses apportées sont concrètes et rapides.



Offre d'OPTIM2 :

"Optimisation des charges et des flux" (charges externes, charges financières, flux de trésorerie, Besoin en Fonds de Roulement)



"Outils d'anticipation et d'aide à la décision" (prévisionnel et gestion de trésorerie, élaboration de tableaux de bord de gestion, calcul du point mort d'exploitation, calculs de coûts, de marges et de rentabilités)



"Etudes économiques" (comparatives ou benchmark, études de marché, viabilité financière d'un projet de reprise ou de création d'entreprises)



"Assistance et accompagnement" du créateur d'entreprise (élaboration du plan d'affaires complet, mise en relation bancaire)



"Formation à la gestion financière appliquée à l'entreprise" (2 niveaux : initiation et perfectionnement)



Mes compétences :

Reprise d'entreprise

Gestion d'entreprise

Finances

Création d'entreprise

Banque

Trésorerie

Économie