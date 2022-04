Donatien DE SAUVEBOEUF

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



2014 à aujourd’hui

Responsable de mission - Expertise-Conseil & Commissariat aux Comptes - Grant Thornton (Neuilly-sur-Seine)

• Assistance comptable et financière de groupes internationaux (Groupe Pharmaceutique, du luxe, d’investissement publique, satellites et de l’informatique)

• Elaboration de reporting de consolidation mensuel et annuel (Sociétés cotées au SBF120 dans le domaine des satellites et de l’informatique)

• Audits de processus interne et financiers (Union Européenne, Société de Factoring)

• Audits légaux des comptes sociaux et consolidés, Audit interne des directions financières dans le cadre de mandats de commissariat aux comptes auprès de PME

• Accompagnement de la transition d'outils de gestion vers SAP (Glacier et Parfumerie)

• Externalisation de la fonction comptable et accompagnement de startups (entre 1 et 5M€ de CA) et d'organisations (Caisse des dépôts et consignations, Réseau immobilier, Groupe d’écoles en communication)

• Happiness Manager, organisation des activités extraprofessionnelles du département (150 personnes)



2008 - 2014

Apprenti puis collaborateur en Cabinet d’expertise - Cabinet Franklin Fiduciaire (Paris)

Gestion et tenue d’un portefeuille de dossiers (TPE/PME BIC et BNC), établissement de bilans de BNC et BIC de la saisie à la liasse fiscale, gestion de la TVA, gestion des bulletins de paie et des charges sociales



2007 - 2008

Collaborateur en Cabinet d’expertise - Cabinet Montibus (Charenton-le-Pont)

Tenue de dossiers de Comptabilité (gestion de la TVA, préparation de dossiers de bilan, préparation des déclarations fiscales IRPP et ISF…)



2001 à 2004 (l’été)

Ouvrier exploitation viticole (Bordeaux)



DIPLOME ET FORMATION



DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) à l’INTEC (Paris) – validé en partie en 2011

DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) à l’INTEC (Paris) – 2010

BTS de Comptabilité Gestion des Entreprises (Bordeaux) – 2005

Bac STT Comptabilité Gestion (Bordeaux) - mention assez bien – 2003



OUTILS ET LANGUES



CEGID, Sage (100/1000, Coala), SAP, HFM, SuiteExpert (ACD Groupe)

Microsoft Office

Anglais : Niveau professionnel



LOISIRS ET CENTRE D’INTERETS



Engagement associatif :

• Encadrement de jeunes (depuis 2005) : lors d’activité et de camps – pour des groupes de 30 à 800 enfants et jeunes adultes, création et organisation des activités

• Bénévolat au sein d’un fond de dotation qui rénove l’église Saint-Germain-des-Prés (https://www.depuis543.org )

Œnologie : membre d’un groupe de dégustation de vin

Randonnée : pratique régulière de randonnée au long cours



Mes compétences :

Gestion

Fiscalité

Finance

Expertise comptable

Comptabilité

Contrôle de gestion

Audit