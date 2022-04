Delphine BOURELIOU

Mon quotidien :

Travailler dans un grand groupe, assister mes collaborateurs avec rigueur, investissement et fidélité! Etre le lien et un appui pour tous les membres de la société.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Apple MacOS

Gestion administrative

Comptabilité

Archivage

Assiduité

Discrétion

Investissement

Persévérance

Compte-rendu

Secrétariat

Gestion d'agenda

Normes rédactionnelles

Relationnel

Planification

Organisation du travail

Accueil physique et téléphonique

TVA

Relance client