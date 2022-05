Mickaël DELHAYE

Pionnier en France du gravage des vitres, Identicar débute son activité en 1982. Ce dispositif dissuasif permet de lutter contre le vol et d’identifier rapidement les véhicules volés. En 1997, Identicar crée la « Complémentaire Auto » et enrichit son offre de gravage avec une assurance complémentaire destinée à renforcer la protection des automobilistes et de leurs véhicules.



Depuis Mai 2013, le groupe Identicar me fait confiance en tant que responsable de région Sud-Ouest sur 9 départements pour prendre en charge de l’animation des groupes de distribution automobile pour les accompagner dans la vente des produits et services du Groupe IDENTICAR auprès de leurs clients.



Fort d'une expérience au contact de prescripteurs au sein de « Franfinance », du « Crédit Foncier », de « Financo » au poste de responsable commercial, j'ai acquis une excellente connaissance des services et produits du secteur financier, ainsi que du marché Auto, Moto, Loisirs.



Mes qualités relationnelles fondées sur la confiance et la transparence ont su faire preuve d'un réel professionnalisme auprès de mes clients.

Satisfaits de mes conseils et des solutions que je leur apporte, j’ai développé une autonomie dans la prospection, la gestion et le suivi de mon portefeuille.



Très attaché à la satisfaction du client ; l’univers du service signifie pour moi bien davantage que la seule promotion de solutions ou prestations, mais bien une réelle implication auprès du client, l’assurance d’un suivi personnalisé et adapté à ses besoins.



Ayant toujours travaillé avec minimum deux personnes dans mon équipe ou sur mon secteur géographique, j’ai su développer naturellement certaines compétences managérial.



Mon dynamisme, ma persévérance, mon sens relationnel, ainsi que l’aisance orale sont les qualités qui me caractérisent.



Me contacter : 06 75 54 34 99



Mes compétences :

banque

communication

marketing

assurance

Financement

mettre en place les outils nécessaires au

Animer

Amitie et relations