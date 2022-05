Thierry SILVA

Conseiller Commercial Moniteur Senior

GENERALI ASSURANCE

Retraite,Prévoyance,Placements,Santé,Vie,Multirisques



- Installation des nouveaux collaborateurs dans leurs fonctions.

*formation et montée en compétences des produits et des techniques de ventes.

*optimisation des RDV.

*respect de la déontologie et du devoir de conseil.

- Opération de prospection pour la recherche de nouveaux clients.

- Gestion et développement d un portefeuille de commerçants,d artisants,d entreprises,de proféssions libérales et de particuliers.

- Evaluation et analyse des besoins des clients et des prospects.

-Propositions de solutions adaptées tant en collectifs qu en individuel (retraite,prévoyance,santé,vie ).