Thierry SINEAU

25 ans d'expérience dans l'agro alimentaire comme manager d'équipe (de 25 à 110 personnes).

Formateur expert à l'Aforvia depuis 10 ans, spécialisé dans l'affûtage et affilage des couteaux et anime toutes les formations autour des fondamentaux du métier: l'hygiène, la sécurité, l'HACCP, l'IFS , tuteur/formateur et l'esprit d'équipe pour améliorer la compétitivité de l'Entreprise via le bien être des salariés