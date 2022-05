Thierry Sitraka RAZAFINDRAKOTO

- Si j'étais une invention géniale, je serais une ampoule pour éclairer le monde.

- Si j'étais un personnage historique, je serais Steve Jobs pour apporter de l'innovation dans le monde

- Si j'étais une arme , je serais la foi parce que j'ai toujours réussi à vaincre avec elle

- Si j'étais un objet , je serais une longue vue parce que j'ai toujours soif de nouvelles perspectives

- Si j'étais une site-web je serais http://www.behance.net/thierrysitraka ;)

- Si j'étais une chaine youtube je serais : https://www.youtube.com/user/majesTHI/videos

mais aussi https://www.youtube.com/channel/UCJCOvM5-tB6OSsye4hSNp0w



Mes compétences :

Adobe Dreamweaver

Adobe After Effects

Adobe Illustrator

Adobe Premiere

Adobe Photoshop

Mise en page sur Adobe In design

Régie Vidéo sur TRICASTER

Notion d’Image de synthèse 3D sur 3DSmax

Microsoft Office

Prise de vue vidéo

Photographie

Gestion de projets : gestion et suivi de l'impress