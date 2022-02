Thierry SOCODIABEHERE

En provenance de la société civile, j'ai souhaité à un moment donné avoir la possibilité de mettre à la disposition de mes concitoyens les connaissances et compétences qui étaient alors les miennes.



Élu sur une liste municipale, j'ai été entre mars 2008 et mars 2014 Adjoint au Maire en charge du Développement Durable, en charge aussi de la Régie Municipale des Eau et Assainissement, ainsi que Correspondant Défense de la ville.



Réélu sur une liste municipale lors des élections de 2014, j'ai été Vice-Président d'agglomération délégué à la Transition Énergétique entre mars 2014 et juillet 2017, Président d'un syndicat de rivière tout en restant conseiller délégué à la Régie Municipale des Eau et Assainissement ainsi que Correspondant Défense de la ville; conscient de potentielles difficultés dans la gestion des emplois du temps de mes différentes activités et considérant aussi nécessaire un certain renouvellement, j'avais souhaité ne pas être reconduit dans ma précédente fonction d'Adjoint au Maire.



Considérant être avant tout un citoyen au service de ses concitoyens, je traitais les dossiers dont j'avais la charge en ayant toujours à l'esprit le besoin de servir le plus grand nombre dans le sens de l'intérêt général.



N'ayant pas abandonné les activités professionnelles qui sont les miennes au sein de la société qui m'emploie à ce jour, mes semaines se sont révélées chargées (de 70 à 80 heures de travail), réussissant toutefois à préserver les moments nécessaires à mon équilibre personnel auprès de mon épouse et de ma famille.



Faisant suite aux législatives de 2017 et bien qu'ayant donné par écrit auprès des membres du bureau de l'Agglomération toute garantie quant à la continuité de mon engagement, le nouveau président de l'agglomération ne m'a pas accordé sa confiance en ne me reconduisant pas à cette fonction de Vice-Président.

Dès lors, il ne m'était plus possible de mener à bien l'ensemble des charges qui étaient les miennes tant à la ville qu'à l'agglomération. J'ai donc démissionné de l'ensemble de mes mandats le 11 juillet 2017.



D'autres objectifs, d'autres challenges, différents, se présentent à moi dorénavant; il me revient le choix de les prioriser afin de pouvoir les relever.



Mes compétences :

Développement durable

Sécurité des systèmes d'information

Technologies innovantes

Environnement