Thierry Sore-Larregain

Mon parcours :

Avec un parcours atypique très formateur, mes compétences sont multiples : technico-commercial, chef de produits, directeur de centre de profit et gestionnaire et créateur d’entreprise Sté Laboratoires Services Diagnostics.

Après 11 ans comme Gérant, j’ai finalement cédé mes parts sociales ou groupe Elitech spécialisé dans la fabrication et la distribution de produits dans le domaine de la biologie médicale et du diagnostic.

J’ai intégré aussitôt le poste de Chef de produit de gamme hématologie. Après 2 ans, mes objectifs fixés par ma direction était atteint, cela m’a permis d’évoluer au poste de Directeur des produits de distribution (Fabricants : Thermo, Nikon, Melet Schlœsing, Electalab, Artel et Arkray).

Mon savoir-faire :

Marketing : Concevoir, gérer, développer les outils marketing (brochures, formation, cible client, organisation et participation aux Salons professionnels). Maintien permanent des relations avec les fournisseurs en vue d'améliorer et développer les prestations en lien avec les besoins réels du marché. Maintenir un climat de confiance avec les clients en vue de les fidéliser.

Management : Manager une équipe / un projet, organiser les activités stratégiques, contribuer à la réalisation de l’objectif par le closing en face à face. Mettre en place et gérer des distributeurs et des grands comptes. Assurer le reporting.

Mes points forts :

Mon profil technique sur lequel je m'appuie pour identifier les besoins client.

Ma créativité pour réaliser des offres pertinentes.

Digne de confiance, autonome, j’aime m’entourer de collaborateurs compétents qui apprécient le travail en équipe et le coté constructif des échanges.



Grande capacité d'adaptation au changement; « Ce n’est pas la plus forte des espèces qui survit, ni même la plus intelligente, mais celle qui a la plus grande capacité à changer ». Charles DARWIN

Mes compétences :

Technique

Vente

Créativité

Santé

Entreprenariat

Marketing

Négociation

D�veloppement commercial

Sant�

Rigueur

Management

Formation