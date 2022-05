Thierry SPENLE

De formation technique et commerciale avec un parcours professionnel dans des pme industrielles, je possède une expertise multitâche dans le domaine du management, de la gestion et du développement de business en milieu industriel. J'ai entre autres co-crée une société industrielle et été en charge de la filiale Française d'une société Allemande.



Contact direct: spenle@free.fr



Mes compétences :

BtoB

Extrusion

Industrie

Vente

Courtage

Voile

Nautisme

Art