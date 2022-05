Thierry SPINELLA

L'automatisme l’électrotechnique sont les domaines qui me passionnent le plus.

Mon parcours professionnel, alliant maintenance industrielle et recherche et développement, m'apporte des compétences dans de nombreux autres domaines (mécanique, hydraulique, pneumatique, informatique, asservissement, mesures, ...) et une grande facilité d'adaptation à l’environnement technique.

Mes expériences dans différentes branches industrielles, comme l'automobile, l'agroalimentaire, la machine outil, la machine textile, l'ascenseur, la formation, m’offrent une bonne polyvalence et la connaissance d'un grand nombres de procès.

Homme de terrain, mes capacités rédactionnelles me permettent d’établir des documentations techniques ou d'assister les utilisateurs.

Volontaire, dynamique et impliqué, mener mes projets à terme est une ligne de conduite.



Mes compétences :

Informatique

Mécanique

Maintenance

Electrotechnique

Relevés de mesure

Hydraulique

Programmation

Asservissements

Pneumatique

Régulation

Moteurs electriques