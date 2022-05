Thierry Stanislas

Après plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la vente, de l’animation, du management d’équipe de 8 à 12 personnes, et de la formation, je souhaite trouver depuis 5 ans un nouvel élan à ma carrière professionnelle afin de m’épanouir vers d’autres activités en dehors de la vente et du management, notamment vers la formation professionnelle d’adultes.



De ce fait, en septembre 2014, j’ai entrepris de réaliser une formation de formateur professionnel d’adultes par le biais d’un congé de formation, tout en saisissant de nouvelles activités et connaissances techniques au sein d’Orange en qualité « d’Expert Technique » des réseaux, offres et produits, par l’accompagnement des techniciens d’intervention auprès des professionnels et particuliers.



En février 2015, j’obtiens la certification du « formateur professionnel d’adultes de niveau 3 » délivré par mon organisme de formation, Nextformation.

Ce parcours de formation de formateur m’a permis de mettre à profit l’acquis de nouvelles connaissances, comme les techniques d'approche pédagogique d'un groupe ou bien de l’évaluation des acquis, par la réalisation d’un stage de 5 semaines au sein d’un organisme de formation, Agroform.



Ainsi, je souhaite répondre au mieux au besoin de professionnalisme des acteurs de la vente, de l’animation, des nouvelles technologies numériques, et de m’ouvrir à d’autres périmètres, où le sens du service et de la satisfaction client sont des enjeux d’actualité !



Ce projet me motive particulièrement car je souhaite davantage à m’enrichir de « l’humain » dans mes relations professionnelles, et lui apporter l’accompagnement, l’information ou un apprentissage de techniques spécifiques qui lui sont nécessaires notamment en développant ses compétences ou ses postures, afin d’assurer au mieux son activité tout en répondant aux attentes de son employeur.



D’ailleurs, j’ai toujours eu la volonté de transmettre ou de partager un savoir « faire » et un savoir « être » en tant que professionnel de l’accueil client et de la distribution, ou en soutien de techniciens, notamment lors de mon parcours au sein du Groupe Orange.



Dès le 2 janvier 2018, je me libère de mon implication professionnelle au sein du Groupe Orange suite à la négociation d’une rupture conventionnelle de contrat.



D'un naturel enthousiaste, c'est avec une grande motivation que je me lance dans cette nouvelle aventure en tant que « formateur professionnel », qui me permettra notamment de mettre en œuvre une approche Ludo pédagogique lors de séances d'animation, entre autres pour la connaissance des apprenants ou pour l’assimilation des attitudes nécessaires à la relation.



Vous remerciant de votre attention

Thierry Stanislas



Mes compétences :

ADSL

Animation de formations

Configuration informatique

Téléphonie mobile

Formation commerciale

Fibre optique