Thierry Beaufort

Sylvo-Praticien

et expert en ludopédagogie.



La gestion du stress et le bien-être des personnes est une priorité au regard du taux important de burn-out et autres pathologies liés à notre monde actuel.



Depuis 15 ans dans le domaine de la formation, jai observé une demande croissante en matière de gestion du stress, des conflits, et de bien-être au travail. Certains se tournent vers la méditation, la sophrologie, le yoga, lhypnose Ce sont des thérapies dont les bienfaits ne sont plus à démontrer mais qui ne peuvent pas convenir à tous.



Je vous propose une approche différente pour retrouver une certaine sérénité, en lien direct avec la nature, la forêt et les arbres.



Mon rôle consiste à vous mettre en relation avec le monde sylvestre au travers dobservations, de connexions, de manipulations, danimations ludiques et participatives.



Dans ce cadre, je vous invite à me rejoindre pour une séance sylvatique en forêt de Fontainebleau (Essonne et sud Seine et Marne).



Vous serez amené(s) à vous découvrir en pratiquant des activités ludiques surprenantes tout en explorant des sensations nouvelles.



Plusieurs formules vous sont proposées afin de répondre au mieux à vos besoins du moment. Alors, laissez-vous tenter par la sylvothérapie !



Mes compétences :

Sylvo-praticien et Formation de formateurs

Écrivain

Auteur d'ouvrages à destination des formateurs et des guides sylvestre