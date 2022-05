Thierry STIEVENARD

FONCTIONS

Responsable d'un département de 10 collaborateurs en charge de la définition, l'assistance ,la gestion et le pilotage de projets d'aménagement d'espace tertiaire en conception et réalisation technique et architecturale.



COMPÉTENCES

Direction de centre de profit.

Support à la recherche immobilière sur les aspects aménagements (faisabilité technique et réglementaire, budget,...)

Connaissances des contextes réglementaires IGH / ERP / Code du travail.

Management d'équipes projets pluridisciplinaires (Programmistes, spaces-planners, responsables d'opérations, chargés d’affaires et conducteurs travaux)

Vente, gestion, pilotage technique et financier de projet d'aménagement et de transfert.



PARCOURS PROFESSIONNEL

Responsable de centre de profit

Depuis Avril 2008 CBRE WorkSpace

Chargé d'affaires Grandes surfaces

Janvier 2007 à Avril 2008 Easyuro (groupe CBRE)

Assistance technique & réglementaire ainsi que la réalisation de mission de contractant général pour les clients des équipes Agency CBRE GS Paris et ouest

Chef des ventes

Janvier 2004 à Décembre 2006 DIAPASON-CONCEPT-AMENAGEMENT (Filiale de STEELCASE 1er fabricant mondial de mobilier de bureaux).

Direction d'équipe commerciale et opérationnelle

Responsable grands comptes

1996 - fin 2003 ALPHA-CONCEPT concessionnaire STEELCASE

Conquête et gestion de nouveaux grands comptes avec mise en place d'accord cadre. (Arthur Andersen, ADP, Ministère de l'intèrieur, Foncia, etc...)

Ingénieur commercial

Janvier 1995- fin 1995 ALPHA-CONCEPT concessionnaire STEELCASE prospection et développement d'un secteur Parisien (1, 2 et 9ème arrondissement).

Chef de chantier

Sept. 1889-Déc. 1994 AIRBORNE (fabricant de mobilier) gestion et organisation de chantier

Juillet1988-Aout 1989 AIRBORNE (fabricant de mobilier) montage de meubles de bureaux.



Mes compétences :

AMO

Contractant Général

Gestion de projet

MOE

Programmation