Thierry STORNE

53 ans

Fonctionnaire territorial depuis 1985

* Auto entrepreneur fondateur de T6 Fonction conseils audits Erp tout types toutes categories, sécurité incendie et événementiels ;charge de sécurité foires et salons

*Chargé d'accueil et de réceptions

*Régisseur événementiel

*Chargé d'opération sécurité lycée CRNPdC

*chef de projets complexes sécurité prévention.

*responsable de projets sécurité sûreté secteur Roubaix Tourcoing



J'ai en charge plusieurs lycée sur lesquels en association avec mes collègues chargés de construction nous veillons au maintient en bonne état de sécurité et de sûreté d un patrimoine scolaire et hors scolaire



Mes compétences :

Audit securite incendie

Gestion et organisation de la sécurité evenementie