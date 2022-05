Thierry STUTZ

1989 à 1996 expériences de la grande distribution employé libre service pour terminer responsable de rayon et après adjoint au directeur pour diriger les 40 salariés avec la responsabilité des achats pour le rayons liquides et gestion du personnel trouver une solutions dans tout cas de figure imprévue

Après cette investissement personnel excessif dans le travail cela ma value un grave accident de la route en 1996 ou je me suis retrouvé entre la vie et la mort 1er étape sortie du coma

2eme étape réparé les 19 fractures avec greffes osseuse et micro chirurgie

3eme étape rééducation sur une période de + de 6 mois pour ré apprendre à utiliser les membres inférieur et supérieurs après une bataille et une volonté d’acier j’ai récupérais la totalité de ma mobilité et finir par faire mentir les médecins sur l’heure diagnostique. Ce parcourt ma ouvert une opportunité de devenir indépendant en tant qu’agent commercial



Agent commercial de 1996 à 2003

Gestion commerciale des clients (centrale d’achat Grand Distribution Bricolage Jardinage Animalerie, Vilmorin, Botanic, Sémaphore, Jardiland, Gamme Vert, Leclerc, Monsieur Bricolage, Weldom, Auchan, Bricomarché) Mise en contact des acheteurs avec mes fournisseurs pour référencement centrale d'achat. Développement de clientèle sur secteur Sud Est, Sud Ouest de la France Jardinerie, Animalerie et Bricolage.



2003 modification de statue passage en société vente et pose de menuiserie auprès des particuliers et professionnels



2010 l’idée de groupement d’artisan se développe pour aboutir à un rapprochement auprès de groupe écobatisson du Vars afin de mettre en commun notre savoir faire et les expériences en commun pour répondre au demande du marché et garder une par du marché par rapport au grand enseignes la société NEODEAL SOUTIENT UN GROUPEMENT D'ARTISANS

LORS DU SALON DE L'ARTISANAT DE NICE(23 au 26 avril 2010). Première entreprise BAAS (Business As A Service) spécialisée en B to B, la société NEODEAL soutient le regroupement d'une douzaine d'artisans de la région Provence Alpes Coté d'Azur, présent lors du prochain Salon de l'artisanat de Nice (23 au 26 avril 2010). Pour cela NEODEAL a mis gratuitement à leur disposition, en amont du salon, ses capacités de télé prospection, et pendant le salon, la présence de commerciaux. L'association des artisans, également soutenue par le Conseil Régional et la Chambre des Métiers, représente plusieurs corps de métiers dans le domaine du bâtiment - solaire, photovoltaïque électricité, maçonnerie. Un tel soutien logistique et commercial représente pour eux une « force marketing », afin de rassurer leur clientèle sur leur savoir faire et la qualité de celui-ci, et se donner une meilleure visibilité face aux grandes marques. Leur prochaine étape : créer à terme une centrale d'achat commune afin de rationaliser les coûts et les achats. Pour NEODEAL, ce partenariat répond aussi à la problématique d'un de ses clients - MAP - qui lui a confié la mise en place et l'animation d'un réseau d'installateurs de panneaux vitrés coulissants et panoramique, un produit innovant destiné au marché de l'habitat.



2010 lancement du site alu-pvc-fermeture.fr permettant de faire un devis enligne pour toutes menuiseries pour particulier et professionnel



2010 recrutements d’un commercial pour développement du groupement dans le 06



2011 recherches d’artisans pour répondre à la demande croissante en menuiseries



