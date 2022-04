Karine GRÉGOIRE

Après une expérience réussie de 17ans dans le domaine bancaire, j'ai souhaité un nouvel élan à ma carrière professionnelle et relever de nouveaux défis. C'est pourquoi j’ai effectué une reconversion dans le domaine des RH.



Je me suis orientée vers les Ressources Humaines de part mes compétences déjà acquises, et mes envies d’évolution professionnelle. J'ai suivi une formation en alternance au sein de l’établissement Pigier Performance de Nice, validée par l'obtention d'un diplôme de Gestionnaire des Ressources Humaines.



Mon expérience de Gestionnaire de clientèle me permet d’appréhender de nouvelles fonctions avec une connaissance réelle du monde du travail ainsi qu'une vision économique de la gestion des ressources d’une entreprise. J'ai également développé un sens aigu du conseil, de l’écoute et acquis un très bon relationnel avec mes clients. Ce qui me permet d’aborder aujourd’hui, le métier de Gestionnaire de Ressources Humaines avec une double vision, d'un côté, celle de la gestion du personnel, et de l'autre, celle de la rigueur financière et budgétaire.



Mes compétences :

Gestion de portefeuille

Gestion de la relation client

Création d'outils RH

Conception de programmes de formation

Veille juridique et législative

Maîtrise du cadre législatif, règlementaire et jur

Management d’une équipe de deux à trois personnes

Maitrise de l’environnement économique et fina

Analyse financière, Gestion de budget

Analyse, synthèse d’un dossier,de tableaux de bord

Maitrise entretien

Réaliser des documents de ressources humaines

Maîtrise des règles de déontologie, du secret prof

Techniques de vente

Recrutement

Législation sociale

Droit du travail

Connaissance des dispositifs règlementaires

Paie et charges sociales

Suivi individuel et collectif des salariés