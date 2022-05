Thierry SUCHAUT

Fort d'une vingtaine d'année d'expérience dans le milieu de l'industrie graphique et de la communication je dispose ainsi de compétences éprouvées et d'une forte expérience de production au sein de différents ateliers.

Après avoir été en responsabilité des achats dans le domaine de la signalétique et de l'agencement, j'ai dirigé l'un des plus performants site de production en sérigraphie et impression numérique pendant 5 ans.

Au cours de ces années, ma rencontre avec mon futur associé (Hervé Bédouet) a été décisive.

C'est alors que nous avons décidé de mettre en oeuvre nos compétences dans la création de Sogefab, véritable bureau d'étude dans la fabrication et l'installation d'outils de communication.



Mes compétences :

Adhésifs

Conditionnement

Habillage

Impression numérique

installation

Logistique

PLV

Sérigraphie

Serrurerie

Signalétique

Textile