Thierry SURGET

20 ans d’expérience dans l’hôtellerie restauration, je suis aujourd'hui en formation chez ECOFAC (dirigé par Gilles Mercier) à Le Mans dans la Sarthe, à la Commercial Academy



Je reste passionné et fier de mon parcours, aujourd'hui je cherche à partager mon savoir faire et mon savoir être.

Dôté d'un bon relationnel, d'un sens de l'écoute et d'observation mes atouts feront la différences.

Mes domaines de prédilections sont l'hôtellerie restauration, la communication, et les produits de luxe .

Mon parcours ma permis cette adaptabilité et cette polyvalence.

Si vous étes a la recherche d'un regard neuf et d'un commercial ambitieux, je suis à votre entière disposition pour une futur colaboration .

Mobile toutes régions .