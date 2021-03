Thierry SURLEAU

Embauché a la sncf en 2008 comme conducteur de manœuvre ,j,ai évolué pour devenir conducteur de ligne .J,ai une expérience dans la conduite de trains voyageurs,et actuellement dans la conduite fret .

J,ai la licence européenne et je circule aussi en Suisse .

J,ai une expérience professionnelle dans le privé en tant que chef de chantier dans la tuyauterie industrielle ,ainsi qu'une expérience comme électricien industriel.

Je n,aime pas me reposer sur mes acquis,je suis dynamique et impliqué dans mon travail.

Actuellement je fait des cours du CNED qui me permettront peut être d’évoluer .

Je souhaiterais évoluer dans une entreprise ou il y a un engagement professionnel,et une participation active de la vie de l,entreprise.



Mes compétences :

Adaptabilité

Respect des engagements

Dynamisme

Conscience professionnelle