Thierry SUSSON

Conduite des opérations de fabrication, en les maintenant fiables, dans le respect des normes de qualité, de sécurité et d'environnement (ISO 9001, HSE).



Planification, répartition et contrôle de l'activité du personnel des équipes pour assurer une gestion optimale des ressources humaines et techniques.



Aide au lancement d'unités prototypes sur différents postes de fabrication .



Analyses et identifications des problèmes de fabrication liés au procédé dans le cadre du processus d’amélioration continue.



Mes compétences :

Technicien d'amélioration continue

Management d'équipe