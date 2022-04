Didier LOONES

Consultant en Ressources Humaines, j'interviens auprès des entreprises, des collectivités locales et de diverses institutions et associations

Conseil et formation, accompagnement d'équipes et individuel, principalement dans les domaines de la recherche d'emploi et la gestion de carrière, de la transition travail-retraite, de la communication interne, du management, de la gestion de conflits et du climat social.



Mes compétences :

GOLDEN

MBTI

STRONG

Technicien PNL

TMS

HBDI Herrmann

Transition travail - retraite

Formation 10 à 50 participants

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel

Accompagnement au changement

Techniques de Recherche d' Emploi

Définition du projet professionnel

Gestion de carrière