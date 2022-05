Thierry SUSTAR

Manageur confirmé d'équipes commerciales et marketing y compris à l'international.

Expert dans la vente de produits à forte valeur ajoutée en environnement BtoB extrêmement concurrentiel.

Définir un plan marketing multi-canal sur la base d'une analyse marché. Mettre en place des objectifs précis, et s'engager dans leur réalisation. Analyser les résultats pour maximiser le revenu et accroître la marge.





Mes compétences :

Commercial

Direction des Ventes

Marketing

Mise sous pli

Responsable Commercial

Responsable marketing

Ventes

Management commercial