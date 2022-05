Thierry SZCZEPANIAK

Depuis sa création, en 2013, l’Union Nationale des Entreprises de Sécurité de Sûreté et de Défense (UNESSD) veut être l’organe de représentation des métiers de la sécurité et de la sûreté.



L’UNESSD, très attachée à une culture de qualité et de fiabilité, est une association professionnelle dont l’ambition est de valoriser les métiers de la filière sécurité-sûreté privée.



Dans une démarche d’ouverture et au service de l'intérêt général, l'UNESSD avec l’ensemble de ses partenaires permet à tout professionnel ou structure privée d’accéder puis de se maintenir à un haut niveau de compétences, reflet de l’expertise française mais conforme à des normes internationales reconnues ( SIA, Pearson, NOCM, etc..).



Pour atteindre ces objectifs, l’UNESSD s’est notamment dotée de deux leviers d’action complémentaires :

- UNESSD-CAMPUS pour accéder à des formations ou trainings, avec le souci d’appréhender une problématique dans son environnement ;

- UNESSD-COMPETENCES pour garantir le recrutement, le placement et le reclassement des professionnels.



Découvrez l'UNESSD et son organisation